Шура призвал Губина не твердить в каждом интервью, что он больной

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

49-летний российский певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, посоветовал Андрею Губину не использовать свои болезни как способ привлечь внимание. По его мнению, внешний вид и здоровье исполнителя хита "Лиза" соответствуют его возрасту, и нет причин для таких жалоб.

Фото: YouTube канал OksanaBredgauer by Скриншот видео YouTube канала OksanaBredgauer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шура

"Я к нему хорошо отношусь, не то, что он ко мне. Он такой человек, ну что делать. Но я-то получше выгляжу. Никто ни на какую болезнь не опирается. Я посоветовал бы ему больше не пиариться на том, что он больной. Он хорошо выглядит для своих лет — ноги-руки работают, значит, нормально живешь. Нефиг в каждом интервью говорить, что ты больной", — заявил Шура.

Шура считает, что здесь имеют место проблемы с головой, а на самом деле для своих 50 лет Губин достаточно здоров и всё ещё способен выступать. Тем более, что есть люди, готовые ему помочь, в частности, продюсер Игорь Крутой.

Победивший рак Шура в эфире подкаста "Черное/Белое" призвал Губина позвонить ему. Он готов финансово помочь артисту, который не так давно делился, что у него всего 300 тысяч на счету.

Уточнения

Андре́й Ви́кторович Гу́бин — советский и российский эстрадный певец, музыкант, композитор, поэт-песенник, автор песен и музыкальный продюсер.





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