Волочкова показала, с кем проводит романтические вечера на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова рассекретила личность своего спутника на Мальдивах.
Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, на которых она запечатлена с мужчиной. На некоторых снимках показана особая романтическая обстановка.
"Прекрасная вечерняя мальдивская романтическая прогулка", — написала под фото звезда балета.
Волочкова не стала скрывать личность мужчины, с которым отдыхает в райском уголке планеты. Партнёру Волочковой всего 25 лет.
"С моим партнёром и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на Мальдивском острове", — объяснила Анастасия.
Балерина отметила, что даже на отдыхе репетирует своё шоу "Одержимость". Она назвала свою поездку на курорт творческой миссией.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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