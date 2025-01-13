Волочкова показала, с кем проводит романтические вечера на Мальдивах

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассекретила личность своего спутника на Мальдивах.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, на которых она запечатлена с мужчиной. На некоторых снимках показана особая романтическая обстановка.

"Прекрасная вечерняя мальдивская романтическая прогулка", — написала под фото звезда балета.

Волочкова не стала скрывать личность мужчины, с которым отдыхает в райском уголке планеты. Партнёру Волочковой всего 25 лет.

"С моим партнёром и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на Мальдивском острове", — объяснила Анастасия.

Балерина отметила, что даже на отдыхе репетирует своё шоу "Одержимость". Она назвала свою поездку на курорт творческой миссией.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.