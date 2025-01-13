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Виктор Салтыков обвинил бывшую жену в распаде группы Электроклуб

1:05
Шоу-бизнес

67-летний российский музыкант Виктор Салтыков обвинил бывшую жену Ирину Салтыкову в распаде группы "Электроклуб", утверждая, что женщина может разрушить коллектив.

Виктор Салтыков
Фото: YouTube канал m1club777 by Скриншот видео YouTube канала m1club777, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктор Салтыков

В конце 80-х и начале 90-х исполнитель хита "Белая ночь" выступал в "Мануфактуре", "Форуме" и "Электроклубе", но в 1990 году покинул последнюю группу, поскольку хотел развиваться в другом музыкальном направлении, а не в рамках коллектива, репертуар которого его не устраивал.

Кроме того, его уход связан с влиянием первой женой Ирины, которая по мнению Виктора, уговаривала его начать сольную карьеру из корыстных побуждений.

"Наверное, в её сознании деньги играли определенную роль. Иногда женщина может губить коллектив", — заявил артист.

После ухода Салтыкова "Электроклуб" так не стал популярным и распался в 1993 году. Вскоре после этого, в 1995 году, разошлись и Салтыковы.

Уточнения

Ви́ктор Влади́мирович Салтыко́в (род. 22 ноября 1957, Ленинград) — советский и российский певец. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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