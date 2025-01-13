Анджелина Джоли с сыном стали волонтёрами, помогающими простым жителям Лос-Анджелеса

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли вместе с шестнадцатилетним сыном Ноксом занялись закупкой продуктов для пострадавших от пожаров в Калифорнии.
Журналисты Daily Mail застали их с полным багажником пакетов и продуктов, которые они загрузили для того, чтобы доставить нуждающимся. Дело в том, что в пожарах, охвативших Лос-Анджелес, потеряли имущество не только богатые жители города.
Актриса также рассказала, что предоставила кров близким людям, лишившимся собственного жилья у себя дома в Лос-Фелисе. Кроме того она сообщила о своём намерении в ближайшее время сделать денежный вклад в фонд, занимающийся ликвидацией последствий пожара.
Анджели́на Джоли́ — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.