Анджелина Джоли с сыном стали волонтёрами, помогающими простым жителям Лос-Анджелеса

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли вместе с шестнадцатилетним сыном Ноксом занялись закупкой продуктов для пострадавших от пожаров в Калифорнии.

Фото: YouTube канал Entertainment Tonight by Скриншот видео YouTube канала Entertainment Tonight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анджелина Джоли с сыном

Журналисты Daily Mail застали их с полным багажником пакетов и продуктов, которые они загрузили для того, чтобы доставить нуждающимся. Дело в том, что в пожарах, охвативших Лос-Анджелес, потеряли имущество не только богатые жители города.

Актриса также рассказала, что предоставила кров близким людям, лишившимся собственного жилья у себя дома в Лос-Фелисе. Кроме того она сообщила о своём намерении в ближайшее время сделать денежный вклад в фонд, занимающийся ликвидацией последствий пожара.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.



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