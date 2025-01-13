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Рената Литвинова продаёт свои поношенные вещи за 6 млн рублей

0:59
Шоу-бизнес

Обосновавшаяся в Париже 58-летняя российская актриса Рената Литвинова решила продать свои вещи на сумму более 6 миллионов рублей.

Рената Литвинова
Фото: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рената Литвинова

По данным Mash, это решение было вызвано финансовыми трудностями, с которыми актриса столкнулась в новой жизни.

Рената избавляется от своих костюмов, пиджаков, юбок, жакетов, брюк, тренчей и плащей. Изначально актриса установила цену в 8 478 014 рублей, но никто не проявил интереса к такому предложению. В результате она сделала скидку на каждую позицию от 7% до 72%, и общая сумма снизилась до 6 280 400 рублей.

Ранее Литвинова также выставляла на продажу свои рисунки за 15 тысяч рублей. А книгу и фотоальбом с автографами за 30.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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