Рената Литвинова продаёт свои поношенные вещи за 6 млн рублей

Обосновавшаяся в Париже 58-летняя российская актриса Рената Литвинова решила продать свои вещи на сумму более 6 миллионов рублей.
По данным Mash, это решение было вызвано финансовыми трудностями, с которыми актриса столкнулась в новой жизни.
Рената избавляется от своих костюмов, пиджаков, юбок, жакетов, брюк, тренчей и плащей. Изначально актриса установила цену в 8 478 014 рублей, но никто не проявил интереса к такому предложению. В результате она сделала скидку на каждую позицию от 7% до 72%, и общая сумма снизилась до 6 280 400 рублей.
Ранее Литвинова также выставляла на продажу свои рисунки за 15 тысяч рублей. А книгу и фотоальбом с автографами за 30.
Рена́та Мура́товна Литви́нова (род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.
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