Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ресторан, открытый два года назад дочерью известного певца Валерия Меладзе, потерпел крах и прекратил свою деятельность в Москве.

Фото: YouTube канал НА СЛУХУ by Скриншот видео YouTube канала НА СЛУХУ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерий Меладзе

В начале 2022 года 25-летняя Софья Меладзе, дочь 59-летнего музыканта и его супруги Ирины, открыла заведение под названием Omela, расположенное в элитном районе столицы на улице Остоженка.

Ресторан предлагал посетителям блюда средиземноморской кухни, а также дорогой бар. Однако оба проекта потерпели неудачу и были закрыты. В прошлом году руководство заведения пыталось принять меры по спасению бизнеса, поменяв три шеф-повара, но это не помогло удержаться на плаву.

Заведение оформлено на фирму "Кафе Набоков", и по данным налоговой на ООО был зафиксирован чистый убыток в размере 30 миллионов рублей.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.



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