Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей

Ресторан, открытый два года назад дочерью известного певца Валерия Меладзе, потерпел крах и прекратил свою деятельность в Москве.
В начале 2022 года 25-летняя Софья Меладзе, дочь 59-летнего музыканта и его супруги Ирины, открыла заведение под названием Omela, расположенное в элитном районе столицы на улице Остоженка.
Ресторан предлагал посетителям блюда средиземноморской кухни, а также дорогой бар. Однако оба проекта потерпели неудачу и были закрыты. В прошлом году руководство заведения пыталось принять меры по спасению бизнеса, поменяв три шеф-повара, но это не помогло удержаться на плаву.
Заведение оформлено на фирму "Кафе Набоков", и по данным налоговой на ООО был зафиксирован чистый убыток в размере 30 миллионов рублей.
Вале́рий Шота́евич Мела́дзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.
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