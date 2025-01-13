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Дочь Меладзе закрыла убыточный ресторан в Москве с долгом в десятки миллионов рублей

0:54
Шоу-бизнес

Ресторан, открытый два года назад дочерью известного певца Валерия Меладзе, потерпел крах и прекратил свою деятельность в Москве.

Валерий Меладзе
Фото: YouTube канал НА СЛУХУ by Скриншот видео YouTube канала НА СЛУХУ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерий Меладзе

В начале 2022 года 25-летняя Софья Меладзе, дочь 59-летнего музыканта и его супруги Ирины, открыла заведение под названием Omela, расположенное в элитном районе столицы на улице Остоженка.

Ресторан предлагал посетителям блюда средиземноморской кухни, а также дорогой бар. Однако оба проекта потерпели неудачу и были закрыты. В прошлом году руководство заведения пыталось принять меры по спасению бизнеса, поменяв три шеф-повара, но это не помогло удержаться на плаву.

Заведение оформлено на фирму "Кафе Набоков", и по данным налоговой на ООО был зафиксирован чистый убыток в размере 30 миллионов рублей.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.   

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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