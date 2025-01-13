Внук Пугачёвой впал в депрессию и покидает Лос-Анджелес

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Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков, переехавший несколько лет назад в США, вместе с супругой Алёной Красновой покидает охваченный огнем Лос-Анджелес.

Фото: YouTube канал Будда Гришна by Скриншот видео YouTube канала Будда Гришна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Пресняков

33-летний музыкант вышел на связь показав видео жуткого зарева над городом и поделился эмоциями, которые сейчас испытывает.

"Мы живем в состоянии стресса уже 3 дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствуем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез. Сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Будьте все в безопасности", — написал Никита.

Он также сообщил подписчикам, что намерен по семейной традиции покинуть место, где сейчас совсем небезопасно и более 150 тысяч жителей были эвакуированы.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант.



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