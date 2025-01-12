Мэл Гибсон заявил, что власти умышленно подожгли Калифорнию

Не так давно Калифорнию потрясла серия лесных пожаров, которые разрушили множество домов, в том числе принадлежавших знаменитостям. Актёр Мэл Гибсон обвиняет органы самоуправления в халатности. Кроме того, он подозревает, что американским властям были выгодны эти пожары.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лесной пожар

"Я точно знаю, что они мутили с темой запасов воды. По каким-то непонятным причинам осушили пожарные резервуары. У Калифорнии оказалось столько проблем, что это просто не укладывается в голове. Зачем они их себе создавали? И теперь, когда это всё случилось, поневоле начинаешь задаваться вопросом: а не было ли тут умысла?" — рассуждал актёр в интервью Fox News.

Он добавил, что понимает, насколько безумны такие мысли, но не может от них избавиться. Гибсон допускает, что властям хотелось, чтобы штат опустел.

Уточнения

Мэл Колм-Килле Дже́рард Ги́бсон (англ. Mel Colm-Cille Gerard Gibson; род. 3 января 1956 года, Пикскилл, штат Нью-Йорк, США) — австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



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