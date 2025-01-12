Друзья Евгении Добровольской рассказали о последней встрече с актрисой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

10 января ушла из жизни актриса Евгения Добровольская. Последний год она мучилась от тяжёлой болезни, но пыталась сохранять бодрость духа и скрывала от окружающих настоящую причину своего резкого похудения.

Фото: commons.wikimedia.org by Saqlaint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы на чёрно-белом фоне

За две недели до смерти актриса собрала друзей и коллег из МХТ имени Чехова на свой день рождения и тепло провела с ними время. Добровольской подарили целый концерт, на котором звучали песни, которые она любила. У всех было ощущение доброго семейного праздника. На тот момент ещё никто не думал, что актриса уйдёт так скоро.

"Вместе пели её любимые песни. Было тепло, по-семейному. Женя была счастлива. Она исхудала настолько, что на лице — только огромные голубые глаза, которые улыбались", — рассказали в театре в беседе с kp.ru.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.