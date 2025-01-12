В отелях Лос-Анджелеса сумасшедший дом из-за наплыва звёзд-погорельцев. Это похоже на Титаник.

В пятизвёздочных отелях Лос-Анджелеса Beverly Hills Hotel, The Peninsula, Four Seasons, Sunset Tower, L'Ermitage, Bel Air разворачивается настоящая битва за номера. Богатые и влиятельные люди выстраиваются в очереди на ресепшн, бросив свои дорогие теслы и ламборгини на парковке.
Один из руководителей Netflix был в ярости, узнав, что шишка Universal получил номер лучше, чем у него. И это типичная ситуация для Лос-Анджелеса. Источник поделился, что происходящее похоже на Титаник.
"У нас есть музыка, коктейли, прекрасная еда, изысканное белье, пианист. Но эта ужасная трагедия разворачивается, и люди потеряли всё, и никто не знает, что их ждет дома. Это очень грустно".
Другой очевидец рассказывает, что инструкторы по пилатесу никогда не были так заняты: женщины звонят, чтобы потренироваться в гостиничных номерах, и им всё равно, сколько это будет стоить. Селебрити не собираются отказываться от своих привычек даже в экстремальных условиях.
Также стало известно, что обитательницы голливуда не тратят время даром, прячась в своих номерах, чтобы сделать инъекции в губы, филлеры для лица и ботокс.
Тем временем одна специализированная медицинская служба доставляет Ozempic и другие препараты для снижения веса прямо в отели, чтобы звёзды могли поддерживать свою форму.
Деми Мур со своими дочерьми и девятью собаками остановилась в отеле L'Ermitage. Теперь там стоит шум и царит суета. Сотрудники бегают с совочками, убирая кучки после собак. Но никто не возмущается, все понимают ситуацию.
Тем временем из-за таких же проблем в отеле Beverly Hills срочно планируют поставить игрушки и постелить траву где-нибудь в углу территории, чтобы питомцы перестали справлять нужду в бассейн.
Лос-А́нджелес — город на юге штата Калифорния, США.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.