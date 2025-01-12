Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Юра Борисов популярен не только в России, но и за границей. Кинокритик Александр Голубчиков рассказал порталу "Страсти", почему он стал любимцем иностранцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Xanyssel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинозал

Голубчиков отметил, что зарубежных зрителей подкупает в Борисове искренность. В любой роли, какую бы он ни сыграл, не чувствуется ни капли фальши. Неслучайно он стал востребованным в других странах ещё до "Аноры".

"Он действительно очень харизматичный актёр, очень тонко играет эмоции, и сразу видна искренность в этом человеке. У Юры хороший потенциал. Тут никаких сомнений", — уверен Голубчиков.

Кинокритик вспомнил, что это не первый случай, когда российского актёра заметили за рубежом. До Юры это были Владимир Машков, Олег Тактаров, Игорь Жижикин.

"Но Борисов немножко другого уровня. Он всё-таки человек, который снимается в артовом кино больше, он фестивальный персонаж", — подытожил Голубчиков.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов сценическое имя Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область, Россия) — российский актёр театра, кино и телевидения. Лауреат премий «Золотой орёл» (2021), «Золотой лист» (2013), LAFCA, TFCA, SFBAFCC (2024). Актёр года по версии издания GQ (2020).



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