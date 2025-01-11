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Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме Кремлёвский волшебник

Шоу-бизнес

О том, что 52-летний британский актёр Джуд Лоу примет участие в фильме французского режиссёра Оливье Ассайаса про Владимира Путина, стало известно в мае 2024 года. Сценарий основан на одноимённой книге Джулиано да Эмполи, вышедшей в феврале 2022 года.

Владимир Путин, Джуд Лоу
Фото: Канал t.me/Russianfo by Скриншот канала t.me/Russianfo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин, Джуд Лоу

В интервью изданию Deadline актёр рассказал, что его персонаж — Владимир Путин в начале своей политической карьеры.

"Я говорю об этом с осторожностью, потому что я ещё толком не начал работать над этим. То есть, я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?". Именно так я часто себя чувствую, когда говорю "да". Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать", — поделился Джуд Лоу.

Фильм расскажет о восхождении Владимира Путина, охватывая начало 90-х и нулевых, когда телепродюсер Вадим Баранов становится политическим технологом перспективного офицера КГБ (Путина) и продвигает его на видные государственные должности.

Вадима Баранова, прототипом которого по всей видимости стал экс-помощник Путина Владислав Сурков, сыграет Пол Дано.

В фильме "Кремлёвский волшебник" также задействованы Алисия Викандер, Том Старридж и Зак Галифианакис. Однако пока неизвестно, кто из них кого будет играть.

Variety назвал "Волшебника" одним из самых ожидаемых проектов на Каннском кинофестивале.

Уточнения

Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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