Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме Кремлёвский волшебник

О том, что 52-летний британский актёр Джуд Лоу примет участие в фильме французского режиссёра Оливье Ассайаса про Владимира Путина, стало известно в мае 2024 года. Сценарий основан на одноимённой книге Джулиано да Эмполи, вышедшей в феврале 2022 года.
В интервью изданию Deadline актёр рассказал, что его персонаж — Владимир Путин в начале своей политической карьеры.
"Я говорю об этом с осторожностью, потому что я ещё толком не начал работать над этим. То есть, я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?". Именно так я часто себя чувствую, когда говорю "да". Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать", — поделился Джуд Лоу.
Фильм расскажет о восхождении Владимира Путина, охватывая начало 90-х и нулевых, когда телепродюсер Вадим Баранов становится политическим технологом перспективного офицера КГБ (Путина) и продвигает его на видные государственные должности.
Вадима Баранова, прототипом которого по всей видимости стал экс-помощник Путина Владислав Сурков, сыграет Пол Дано.
В фильме "Кремлёвский волшебник" также задействованы Алисия Викандер, Том Старридж и Зак Галифианакис. Однако пока неизвестно, кто из них кого будет играть.
Variety назвал "Волшебника" одним из самых ожидаемых проектов на Каннском кинофестивале.
Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино.
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