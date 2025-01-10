Садальский рассказал, как Добровольская обманывала окружающих, скрывая болезнь

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский вспомнил, как тяжелобольная Евгения Добровольская оправдывала свою потерю веса.

Фото: https://sadalskij.livejournal.com by Живой журнал Станислава Садальского is licensed under public doman Актриса Евгения Добровольская

Садальский отреагировал на новость о смерти 60-летней Евгении Добровольской.

"Последние годы она очень болела, лечилась, диагноз скрывала от посторонних. Сильно похудела, говорила всем, что это ЗОЖ", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Он отметил, что снимался с Добровольской в одном фильме под названием "Командировка", однако не помнит ничего о совместной работе с актрисой на одной съёмочной площадке.

"Помню я, как мы с Женей в гостинице ели вареники с картошкой, и Женя говорила, что ничего вкуснее в своей жизни не ела", — вспомнил актёр.

Он отметил, что это было ещё до отношений Евгении с Михаилом Ефремовым.

Садальский помнит Добровольскую маленькой, смешной, худенькой и похожей на ребёнка.

"Царствие небесное", — написал Садальский и отметил, что Евгения Добровольская была честным, добрым, красивым и талантливым человеком.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа; народная артистка Российской Федерации (2005).



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