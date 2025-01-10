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Коллега Евгении Добровольской раскрыл причину смерти артистки

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Шоу-бизнес

Коллега Евгении Добровольской Игорь Золотовицкий рассказал о последних днях жизни актрисы.

Актриса Евгения Добровольская
Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan by Инстаграм Максима Виторгана is licensed under public doman
Актриса Евгения Добровольская

Актёр Игорь Золотовицкий, который много лет работал с Евгенией Добровольской в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, сообщил, что 60-летняя актриса больше года мужественно боролась с тяжёлым недугом.

"Но болезнь оказалась сильнее… Еще летом она выходила на сцену в спектаклях. Мы также общались до последнего времени — созванивались, переписывались", — цитирует слова актёра "Стархит".

Золотовицкий объяснил, что перед новым годом связь с Добровольской у него прервалась, возле актрисы находились дети и близкие.

По некоторым данным Евгения Добровинская страдала онкологическим заболеванием. С начала декабря 2024 года её поместили в центр паллиативной помощи.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа; народная артистка Российской Федерации (2005).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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