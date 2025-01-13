Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях

Девятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника наглядно показала, чем донимает её отец.
Игорь Николаев опубликовал в "Инстаграме"* рисунок, который нарисовала её дочь от певицы Юлии Проскуряковой.
"Вот такой карикатуры я удостоился от своей дочки Вероники", — написал артист под рисунком.
Певец обратил внимание на надпись, сделанную дочерью, которая гласит: "Давай позанимаемся".
Николаев понял значение данной фразы.
"Видимо, с этим выражением лица я ежедневно подхожу с просьбой позаниматься на фортепиано", — объяснил композитор свои требования к дочери.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.