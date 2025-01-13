Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Девятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника наглядно показала, чем донимает её отец.

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman Рисунок дочери Игоря Николаева

Игорь Николаев опубликовал в "Инстаграме"* рисунок, который нарисовала её дочь от певицы Юлии Проскуряковой.

"Вот такой карикатуры я удостоился от своей дочки Вероники", — написал артист под рисунком.

Певец обратил внимание на надпись, сделанную дочерью, которая гласит: "Давай позанимаемся".

Николаев понял значение данной фразы.

"Видимо, с этим выражением лица я ежедневно подхожу с просьбой позаниматься на фортепиано", — объяснил композитор свои требования к дочери.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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