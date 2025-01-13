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Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники

0:59
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза похвастался своим удивительным кулинарным открытием.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Юрий Лоза поведал, что все свои кулинарные открытия он делает, сидя за праздничным столом.

"Многочисленные опыты, проведённые в праздничные выходные, дали следующие результаты: разнородные салаты легко смешиваются друг с другом в любых пропорциях, но с одним условием — заправка должна быть одинаковой", — написал певец в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что все блюда с использованием майонеза без труда могут стать одним целым. Сметана и подсолнечное масло, по его наблюдениям, плохо  смешиваются и выходит неприятная "бяка".

Лоза считает, что ингредиенты блюда не важны, а важна его красивая подача и оригинальное название.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал, без каких блюд он не представляет себе праздничное застолье.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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