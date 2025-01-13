Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники

Певец Юрий Лоза похвастался своим удивительным кулинарным открытием.
Юрий Лоза поведал, что все свои кулинарные открытия он делает, сидя за праздничным столом.
"Многочисленные опыты, проведённые в праздничные выходные, дали следующие результаты: разнородные салаты легко смешиваются друг с другом в любых пропорциях, но с одним условием — заправка должна быть одинаковой", — написал певец в своём Telegram-канале.
Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что все блюда с использованием майонеза без труда могут стать одним целым. Сметана и подсолнечное масло, по его наблюдениям, плохо смешиваются и выходит неприятная "бяка".
Лоза считает, что ингредиенты блюда не важны, а важна его красивая подача и оригинальное название.
Ранее певец Владимир Пресняков рассказал, без каких блюд он не представляет себе праздничное застолье.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.
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