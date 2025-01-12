Алика Смехова показала, как провела каникулы с 17-летним сыном Макаром

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Алика Смехова похвасталась высоким красавцем сыном.

Фото: https://www.instagram.com/alika_smekhova by Инстаграм Алики Смеховой is licensed under public doman Актриса Алика Смехова с сыном

Алика Смехова опубликовала в социальных сетях снимки с младшим 17-летним сыном Макаром, который сильно обогнал маму по росту.

"Это были чудесные насыщенные новогодние каникулы с моими родными и близкими я давно мечтала встретить Новый год и провести каникулы дома, а не в поездке", — написала под кадрами звезда.

Она отметила, что в длинные выходные ей удалось встретиться также с родителями и друзьями. Она назвала эти встречи чудом и счастьем.

У Смеховой двое сыновей: Артём (2000 года рождения) и Макар (2007 года рождения).

Уточнения

А́лика Вениами́новна Сме́хова (настоящее имя — Алла; 27 марта 1968, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица, телеведущая, писательница. Народная артистка РФ (2023).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.