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Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года

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Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва объяснил, как следует избавляться от лишнего веса после праздничного переедания.

Шоумен Александр Ревва
Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov by ВК-аккаунт Александра Реввы is licensed under public doman
Шоумен Александр Ревва

Александр Ревва опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он лежит в ванне в вальяжной позе, но почему-то при полном параде — в костюме, белой рубахе и ботинках.

"Самый быстрый способ похудеть после праздников — залезть в ванну", — написал под фотографиями комик.

Подписчики не поняли механизм похудения с помощью такого нестандартного метода.

"Залезла, и что дальше?";

"Это точно поможет?" — писали подписчики Реввы с социальных сетях.

Ранее постройневший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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