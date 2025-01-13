Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года

Шоумен Александр Ревва объяснил, как следует избавляться от лишнего веса после праздничного переедания.
Александр Ревва опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он лежит в ванне в вальяжной позе, но почему-то при полном параде — в костюме, белой рубахе и ботинках.
"Самый быстрый способ похудеть после праздников — залезть в ванну", — написал под фотографиями комик.
Подписчики не поняли механизм похудения с помощью такого нестандартного метода.
"Залезла, и что дальше?";
"Это точно поможет?" — писали подписчики Реввы с социальных сетях.
Ранее постройневший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.
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