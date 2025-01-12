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Отдыхающая на Мальдивах Кристина Асмус рассказал о своём новом хобби

1:12
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус рассказала, какое занятие её увлекло на Мальдивских островах.

Актриса Кристина Асмус с дочкой
Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina by Инстаграм Кристины Асмус is licensed under public doman
Актриса Кристина Асмус с дочкой

Кристина Асмус опубликовала в социальных сетях снимки с отдыха на Мальдивах. Актриса отдыхает в компании дочки Насти от комика Гарика Харламова.

Асмус с восторгом рассказала, что освоила новое хобби в райском уголке планеты.

"Я попробовала снорклинг (вид подводного плавания на небольшие глубины)", — сообщила звезда сериала "Интерны".

Она объяснила, что всегда боялась далеко заплывать в море и нырять, так как опасается, что её на дно утащит какое-либо морское чудовище.

"Но вот после снорклинга открылся портал!" — рассказала 36-летняя актриса, признавшись, что сумела преодолеть страхи и оценить красоту подводной вселенной.

Асмус сообщила, что ей удалось встретить акулу, черепаху и рыб-попугаев.

"И чего это я раньше не пробовала эту забаву? Слишком рекомендую, кто ещё не. Оказалось, что Мальдивы — идеальное место для снорклинга", — сообщила Кристина.

Она отметила, что "подсела на снорклинг".

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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