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Охлобыстин высказался о смерти актрисы Евгении Добровольской

0:54
Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал скорбную новость о смерти Евгении Добровольской.

Актриса Евгения Добровольская
Фото: https://t.me/s/Ohlobistin by Телеграм-канал Ивана Охлобыстина is licensed under public doman
Актриса Евгения Добровольская

Иван Охлобыстин назвал Евгению Добровольскую своим старинным добрым другом и гениальной актрисой. В числе похвальных эпитетов он также выбрал "прекрасная мать" и "красивая женщина".

"Она была слишком сильным человеком, чтобы распространяться о своей смертельной болезни. Она не хотела чтобы её жалели", — написал звезда сериала "Интерны" в своём Telegram-канале.

Артист уверен, что ему вновь доведётся встретиться с Добровольской.

О смерти бывшей актрисы сообщили представители Московского художественного театра имени А. П. Чехова. 60-летняя бывшая жена актёра Михаила Ефремова длительное время страдала онкологическим заболеванием, но скрывала свой недуг от публики.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа; народная артистка Российской Федерации (2005).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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