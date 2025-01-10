Охлобыстин высказался о смерти актрисы Евгении Добровольской

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал скорбную новость о смерти Евгении Добровольской.
Иван Охлобыстин назвал Евгению Добровольскую своим старинным добрым другом и гениальной актрисой. В числе похвальных эпитетов он также выбрал "прекрасная мать" и "красивая женщина".
"Она была слишком сильным человеком, чтобы распространяться о своей смертельной болезни. Она не хотела чтобы её жалели", — написал звезда сериала "Интерны" в своём Telegram-канале.
Артист уверен, что ему вновь доведётся встретиться с Добровольской.
О смерти бывшей актрисы сообщили представители Московского художественного театра имени А. П. Чехова. 60-летняя бывшая жена актёра Михаила Ефремова длительное время страдала онкологическим заболеванием, но скрывала свой недуг от публики.
Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа; народная артистка Российской Федерации (2005).
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