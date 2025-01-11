На экраны выходит фильм Четыре четверти о любви современных Ромео и Джульетты

16 января состоится премьера мелодрамы "Четыре четверти" (16+), повествующей историю современных Ромео и Джульетты.
Создателем фильма "Четыре четверти" стала режиссёр Евгения Тирдатова, которая рассказала историю подростковой любви школьников.
Соавтором сценария является Александр Юк. Фильм снят на основе его книги. Данное произведение было задумано им ещё в выпускном классе физико-математической школы.
Ранее продюсер Глеб Матвейчук объяснил, почему иностранные мюзиклы угрожают российскому театру.
Юк отметил, что взял своих героев из реальной жизни.
"Это история современных Ромео и Джульетты, как уже давно окрестили моих героев читатели и пресса, в сегодняшнем жестком и порой жестоком мире", — цитирует слова Юка "Вечерняя Москва".
Сценарист объяснил, что подростки выстрадали своё право на любовь. Им пришлось повзрослеть гораздо раньше своих ровесников.
«Роме́о и Джулье́тта» (англ. Romeo and Juliet) — трагедия Уильяма Шекспира, рассказывающая о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских родов — Монтекки и Капулетти.
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