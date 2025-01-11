В России могут приравнять к экстремизму Игру в кальмара

Депутат Виталий Милонов назвал корейский сериал "Игра в Кальмара" (18+) манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека".
Виталий Милонов собирается стать инициатором экспертизы, результат которой должен показать, оказывает ли "Игра в кальмара" деструктивное воздействие на подрастающее поколение.
"Надо привлечь к уголовной ответственности тех, кто этот сериал у нас показывает, как растлителей малолетних", — цитирует слова Милонова "КП".
Представитель Госдумы считает, что после таких жестоких игр в стране могут появиться "колумбайны". Он считает, что "Игру в кальмара" нужно приравнять к экстремизму.
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не доверяет современным родителям, которые, по его словам, выросли на шоу "Дом-2".
Массовое убийство в шко́ле «Колумба́йн» — нападение Эрика Харриса и Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.