В России могут приравнять к экстремизму Игру в кальмара

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Депутат Виталий Милонов назвал корейский сериал "Игра в Кальмара" (18+) манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека".

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина с орижием

Виталий Милонов собирается стать инициатором экспертизы, результат которой должен показать, оказывает ли "Игра в кальмара" деструктивное воздействие на подрастающее поколение.

"Надо привлечь к уголовной ответственности тех, кто этот сериал у нас показывает, как растлителей малолетних", — цитирует слова Милонова "КП".

Представитель Госдумы считает, что после таких жестоких игр в стране могут появиться "колумбайны". Он считает, что "Игру в кальмара" нужно приравнять к экстремизму.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не доверяет современным родителям, которые, по его словам, выросли на шоу "Дом-2".

Уточнения

Массовое убийство в шко́ле «Колумба́йн» — нападение Эрика Харриса и Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств.



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