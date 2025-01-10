У стен посольства Латвии в Москве организовали мемориал памяти Яниса Тиммы

У здания посольства Латвии в Москве появился стихийный мемориал в честь покойного баскетболиста Яниса Тиммы.
У стен посольства в столице РФ организовали памятное место, куда приносят фотографии Яниса Тиммы, свечи и цветы.
Чтят память спортсмена россияне, которых потрясла смерть супруга певицы Анны Седоковой.
"С 17 декабря мы скорбим вместе с Вами и семьей Яниса. Пытаемся помогать Марку, чтобы восстановить справедливость", — гласит подпись к кадрам у мемориала.
Сестра Яниса Тиммы упрекнула Седокову в том, что она так и не оказала финансовой помощи семье бывшего мужа, хотя обещала дать денег на похороны Яниса.
Ранее сообщалось, что на малой родине солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова появилась памятная табличка в его честь.
Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Бывший солист группы «Ласковый май».
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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