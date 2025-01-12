Ида Галич рассказала, как её батя быстро разрулил трудную ситуацию

Блогер Ида Галич похвасталась своим отцом, который обладает суперспособностями советского человека.
Ида Галич назвала своего батю Василия Галича самым коммуникабельным человеком на свете.
"У большого кота старая закалка и врождённое умение заводить новые контакты", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Она поведала, что курьер доставил ей домой дорогой вертикальный пылесос, однако в квартире никого не было.
Доставщик посоветовал оставить ценную вещь у соседей, однако у самой Иды и у её брата телефона соседей не оказалось. Папа звезды Интернета удивил всех тем, что давно обменялся контактами с соседями дочери.
За пять минут отец Иды договорился с одним из соседей и тот согласился подержать у себя покупку.
"Советский человек, он, конечно, иначе устроен. Надо учиться", — объяснила Галич в соцсетях.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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