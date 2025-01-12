Ида Галич рассказала, как её батя быстро разрулил трудную ситуацию

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич похвасталась своим отцом, который обладает суперспособностями советского человека.

Фото: https://vk.com/galichidaa by ВК-аккаунт Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич назвала своего батю Василия Галича самым коммуникабельным человеком на свете.

"У большого кота старая закалка и врождённое умение заводить новые контакты", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Она поведала, что курьер доставил ей домой дорогой вертикальный пылесос, однако в квартире никого не было.

Доставщик посоветовал оставить ценную вещь у соседей, однако у самой Иды и у её брата телефона соседей не оказалось. Папа звезды Интернета удивил всех тем, что давно обменялся контактами с соседями дочери.

За пять минут отец Иды договорился с одним из соседей и тот согласился подержать у себя покупку.

"Советский человек, он, конечно, иначе устроен. Надо учиться", — объяснила Галич в соцсетях.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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