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Николай Басков назвал Льва Рудина вруном после скандала на ТВ-шоу

1:00
Шоу-бизнес

Николай Басков вернулся к скандалу на шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором произошёл конфликт между ним и фониатором Львом Рудиным.

Певец Николая Басков
Фото: https://vk.com/baskovteam by ВК-аккаунт Николая Баскова is licensed under public doman
Певец Николая Басков

Басков эмоционально отреагировал на слова врача-фониатора Льва Рудина, который заявил, что Басков так перед ним и не извинился.

На шоу "Ну-ка, все вместе!" Николай Басков в резкой форме выразил несогласие с мнением Рудина и даже "послал" эксперта.

"Всё-таки правильно, что послал этого вруна", — написал певец в "Инстаграме"*.

Басков привёл доказательства того, что он извинился перед Львом Борисовичем, опубликовав текст сообщения в адрес Рудина.

В нём Николай объяснил, что он случайно вышел за рамки нормального общения. Он заверил, что свою роль в инциденте сыграли усталость и нервы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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