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Рассекречена личность мужчины, который отдыхает с Волочковой на Мальдивах

0:49
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой недолго удалось держать интригу по поводу личности мужчины, с которым она проводит время на Мальдивах.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Telegram-канал "Светский хроник" быстро вычислил личность мужчины, который отправился с Волочковой отдыхать на Мальдивы.

Балерина заинтриговала публику снимком, на котором некий мужчина поднял на вытянутых руках звезду балета на фоне живописных красот Мальдивских островов.

Сообщается, что балерина взяла с собой на отдых партнёра по танцевальному шоу "Одержимость". Счастливцу по имени Марчел всего 25 лет.

Кроме того, на Мальдивах с Волочковой была замечена так называемая "русская кукла Барби" Татьяна Тузова, которая одевается во всё розовое и живёт в розовом кукольном домике.

Уточнения

Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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