Рассекречена личность мужчины, который отдыхает с Волочковой на Мальдивах

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой недолго удалось держать интригу по поводу личности мужчины, с которым она проводит время на Мальдивах.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Telegram-канал "Светский хроник" быстро вычислил личность мужчины, который отправился с Волочковой отдыхать на Мальдивы.

Балерина заинтриговала публику снимком, на котором некий мужчина поднял на вытянутых руках звезду балета на фоне живописных красот Мальдивских островов.

Сообщается, что балерина взяла с собой на отдых партнёра по танцевальному шоу "Одержимость". Счастливцу по имени Марчел всего 25 лет.

Кроме того, на Мальдивах с Волочковой была замечена так называемая "русская кукла Барби" Татьяна Тузова, которая одевается во всё розовое и живёт в розовом кукольном домике.

Уточнения

Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

