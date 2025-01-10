Рассекречена личность мужчины, который отдыхает с Волочковой на Мальдивах

Анастасии Волочковой недолго удалось держать интригу по поводу личности мужчины, с которым она проводит время на Мальдивах.
Telegram-канал "Светский хроник" быстро вычислил личность мужчины, который отправился с Волочковой отдыхать на Мальдивы.
Балерина заинтриговала публику снимком, на котором некий мужчина поднял на вытянутых руках звезду балета на фоне живописных красот Мальдивских островов.
Сообщается, что балерина взяла с собой на отдых партнёра по танцевальному шоу "Одержимость". Счастливцу по имени Марчел всего 25 лет.
Кроме того, на Мальдивах с Волочковой была замечена так называемая "русская кукла Барби" Татьяна Тузова, которая одевается во всё розовое и живёт в розовом кукольном домике.
Мальди́вы (официальное название — Мальди́вская Респу́блика), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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