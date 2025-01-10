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Заболевшая невеста Павла Дурова показала смелые эксперименты со своим здоровьем

0:59
Шоу-бизнес

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова заболела и приняла ванну со льдом.

Бизнесмен Павел Дуров и невестой Юлией Вавиловой
Фото: https://www.instagram.com/julivavilova by Инстаграм Юлии Вавиловой is licensed under public doman
Бизнесмен Павел Дуров и невестой Юлией Вавиловой

Юлия Вавилова опубликовала в социальных сетях видео, на котором она лежит в ванне со льдом. Девушка повторила практики закаливания своего знаменитого жениха, который любит погружаться в ледяную воду.

На такой шаг, по словам Юлии, её толкнуло желание вылечить больное горло и насморк.

"Я ещё болею (горло и насморк), поэтому поверяем, сделала ли я хуже или, наоборот, исцелилась", — объяснила Вавилова свои необычные эксперименты со здоровьем.

После ванны со льдом девушка показала пятна на своих дрожащих руках. Она предположила, что после ледяной воды ей необходимо сходить в баню, однако она испугалась последствий такого перепада температур.

Юлия уверена, что завтра она узнает, правильно ли лечила своё простудное заболевание.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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