Ирина Хакамада показала внучку и внука от сына Даниила в Таиланде

Политик Ирина Хакамада показала трогательное семейное фото с дочкой Машей и внуками.
Ирина Хакамада опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлены её дочка Маша и двое внуков от сына Даниила.
"Дочь, внук и внучка", — написала под фото общественный деятель.
На фото обозначено, что снимок сделан в южной провинции Таиланда Пхукете.
Сын Ирины Хакамады 46-летний Даниил живёт в Гонконге. Политик родила своего первенца в 21-летнем возрасте.
В третьем браке с Владимиром Сиротинским в возрасте 42 года Хакамада родила дочь Машу, которой был поставлен диагноз синдром Дауна.
Ранее фигуристка Татьяна Навка показала семейные фото с Дмитрием Песковым и дочкой Надей у новогодней ёлочки.
Ири́на Муцу́овна Хакама́да (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.