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Ирина Хакамада показала внучку и внука от сына Даниила в Таиланде

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Шоу-бизнес

Политик Ирина Хакамада показала трогательное семейное фото с дочкой Машей и внуками.

Политик Ирина Хакамада
Фото: https://www.instagram.com/irina_hakamada by Инстаграм Ирины Хакамады is licensed under public doman
Политик Ирина Хакамада

Ирина Хакамада опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлены её дочка Маша и двое внуков от сына Даниила.

"Дочь, внук и внучка", — написала под фото общественный деятель.

На фото обозначено, что снимок сделан в южной провинции Таиланда Пхукете.

Сын Ирины Хакамады 46-летний Даниил живёт в Гонконге. Политик родила своего первенца в 21-летнем возрасте.

В третьем браке с Владимиром Сиротинским в возрасте 42 года Хакамада родила дочь Машу, которой был поставлен диагноз синдром Дауна.

Ранее фигуристка Татьяна Навка показала семейные фото с Дмитрием Песковым и дочкой Надей у новогодней ёлочки.

Уточнения

Ири́на Муцу́овна Хакама́да (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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