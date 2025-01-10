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Анфиса Чехова посочувствовала звёздам Голливуда и призвала власти США к ответу

0:59
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова раскритиковала американские власти, из-за халатности которых звёзды Голливуда остались без жилья.

Телеведущая Анфиса Чехова
Фото: https://vk.com/anfisachekhova by ВК-аккаунт Анфисы Чеховой is licensed under public doman
Телеведущая Анфиса Чехова

Анфиса Чехова посочувствовала обитателям фабрики звёзд, которые в одночасье лишились своих роскошных домов из-за разгула лесных пожаров в штате Калифорния.

"Соболезную всем жителям Лос-Анджелеса, страдающим сейчас от пожара", — написала Анфиса в социальных сетях.

Её возмутило то, что руководство США не приняло мер, чтобы предотвратить масштабный пожар. Она призвала власти Америки к ответу.

"Не понимаю как в регионе, где пожары это ежегодное явление, могли быть настолько к этому не готовы власти", — выразила своё возмущение звезда ТВ.

Чехова признала, что человек беззащитен перед природной стихией.

Ранее сообщалось, что свои дома в штате Калифорнии вынуждено покинули около 30 тысяч жителей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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