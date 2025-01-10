Анфиса Чехова посочувствовала звёздам Голливуда и призвала власти США к ответу

Телеведущая Анфиса Чехова раскритиковала американские власти, из-за халатности которых звёзды Голливуда остались без жилья.
Анфиса Чехова посочувствовала обитателям фабрики звёзд, которые в одночасье лишились своих роскошных домов из-за разгула лесных пожаров в штате Калифорния.
"Соболезную всем жителям Лос-Анджелеса, страдающим сейчас от пожара", — написала Анфиса в социальных сетях.
Её возмутило то, что руководство США не приняло мер, чтобы предотвратить масштабный пожар. Она призвала власти Америки к ответу.
"Не понимаю как в регионе, где пожары это ежегодное явление, могли быть настолько к этому не готовы власти", — выразила своё возмущение звезда ТВ.
Чехова признала, что человек беззащитен перед природной стихией.
Ранее сообщалось, что свои дома в штате Калифорнии вынуждено покинули около 30 тысяч жителей.
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