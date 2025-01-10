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Пэрис Хилтон оплакала руины своего сгоревшего дома в Калифорнии

1:08
Шоу-бизнес

Правнучка основателя Hilton Hotels Пэрис Хилтон рассказала, что осталось от её особняка в Калифорнии после пожара.

Горящий дом
Фото: flickr.com by Don O'Brien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горящий дом

Пэрис Хилтон посетила место, где стоял её шикарный дом в Калифорнии и показала руины своей резиденции.

На пепелище остались лишь фрагменты стен дома. Уцелели только ворота роскошной виллы. Она заявила, что от увиденного печального зрелища её сердце разбилось на кусочки.

"Этот дом был не просто местом для жизни, он был местом, где мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные воспоминания как семья", — поделилась своими переживаниями наследница одной из самых богатых семей Америки.

Она объяснила, что дом ей дорог тем, что в нём рос и развивался её сын Феникс. Пэрис, по её словам, крайне тяжело видеть пепел на месте родного дома.

Ранее проживающий в США актёр Алексей Воробьёв пожаловался на то, что лишился своего дома, который сгорел из-за разбушевавшихся в штате Калифорния лесных пожаров.

Уточнения

Пэ́рис Уи́тни Хи́лтон (англ. Paris Whitney Hilton; род. 17 февраля 1981, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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