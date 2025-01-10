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Люся Чеботина считает, что предсказала пожары в Голливуде 2 года назад

0:53
Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина напомнила о своей пророческой песне, в которой есть намёк на пожар в Голливуде.

Певица Люся Чеботина
Фото: https://vk.com/lusia_chebotina_club by ВК-аккаунт Люси Чеботиной is licensed under public doman
Певица Люся Чеботина

Люся Чеботина считает, что слова её песни "Плакал Голливуд" оказались пророческими. Она увидела в себе особый провидческий дар, которые проявляется в текстах её песен.

"Честно, я не знаю, как приходят в мою голову слова песен. Я замечала уже не раз, что какие-то из них по истечению времени сбываются. Но "Плакал Голливуд" Как?" — написала звезда в социальных сетях.

Исполнительница хита "Монако" так прокомментировала масштабные пожары в штате Калифорния США, где от огня пострадали резиденции обитателей фабрики грёз.

Среди погорельцев оказались Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Ким Кардашьян и другие артисты мировой величины.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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