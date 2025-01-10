Моргенштерн* вышел на связь в неадекватном состоянии и рассказал о таракашках в своей голове

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Моргенштерн* снова обратился к своим поклонникам в соцсетях в состоянии, которое сложно назвать адекватным, и признал свои проблемы.

Фото: YouTube канал Rap Periscope by Скриншот видео YouTube канала Rap Periscope, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моргенштерн*

В преддверии Нового года рэпер уже рассказывал, что страдает от зависимости и заявил, что 2024 год был самым тяжёлым в его жизни. Он также пообещал доиграть все концерты и лечь в клинику, но на последнем выступлении стало ясно, что Алишер не в лучшей форме, и настало время обратиться к медицинской помощи.

"Я никогда не отрицал и не отрицаю, что у меня есть эти проблемы. <…> Таракашки, живущие в этой черепной коробке, они глубже, чем просто зависимость от спирта или от чего-то ещё", — высказался Моргенштерн*.

В конце своего обращения он заверил публику, что скоро отправится в "специализированное место под присмотр специалистов".

* Признан иноагентом в РФ.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.





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