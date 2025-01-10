Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ошибки при выращивании перца могут уничтожить ваш урожай
Проблема с плесенью? Вот как правильно ее уничтожить
Созданы новые соединения, способные бороться с раком
Продукты, которые кажутся полезными, но могут навредить вашему здоровью
Взаимопомощь на дороге: язык жестов водителей
Эксперт рассказала, какие туры на лето можно сейчас бронировать со скидкой
Группа Свеза укрепляет позиции в отрасли — покупка двух предприятий в Ленинградской области
Спиртовые тоники: нужна ли вам эта часть ежедневного ухода
Эксперты спрогнозировали рост цен на отдых в Сочи

Моргенштерн* вышел на связь в неадекватном состоянии и рассказал о таракашках в своей голове

0:57
Шоу-бизнес

Моргенштерн* снова обратился к своим поклонникам в соцсетях в состоянии, которое сложно назвать адекватным, и признал свои проблемы.

Моргенштерн*
Фото: YouTube канал Rap Periscope by Скриншот видео YouTube канала Rap Periscope, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моргенштерн*

В преддверии Нового года рэпер уже рассказывал, что страдает от зависимости и заявил, что 2024 год был самым тяжёлым в его жизни. Он также пообещал доиграть все концерты и лечь в клинику, но на последнем выступлении стало ясно, что Алишер не в лучшей форме, и настало время обратиться к медицинской помощи.

"Я никогда не отрицал и не отрицаю, что у меня есть эти проблемы. <…> Таракашки, живущие в этой черепной коробке, они глубже, чем просто зависимость от спирта или от чего-то ещё", — высказался Моргенштерн*.

В конце своего обращения он заверил публику, что скоро отправится в "специализированное место под присмотр специалистов".

* Признан иноагентом в РФ.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Наука и техника
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Последние материалы
В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума
Дама с камелиями: откройте сердце для любви
Гардения: королева ароматов в вашем доме
Начните утро правильно: 7 простых ритуалов для молодости
Моргенштерн* вышел на связь в неадекватном состоянии и рассказал о таракашках в своей голове
Новый премиальный кроссовер от BYD: что скрывается за названием Denza B5?
Тайны дубовых галлов: как 8-летний мальчик изменил науку о муравьях
Самая высокая гора Солнечной системы: факты, которые вас удивят
Как заморозить сыр, чтобы он не потерял вкуса
Простые шаги, чтобы кошка захотела жить с вами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.