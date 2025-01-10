Карл III вспомнил средневековые обычаи и нанял тестировщика грибов для себя и королевы Камиллы

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В Букингемском дворце приняли необычное кадровое решение: Карл III нанял специалиста, который будет тестировать грибы перед их употреблением королевской четой.

Фото: YouTube канал NTDRussian by Скриншот видео YouTube канала NTDRussian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Карл III, королева Камилла

Это решение может показаться странным, но оно имеет свои причины. Карл III и его супруга Камилла — большие любители собирать грибы. Однако не все грибы, которые можно найти в Великобритании, безопасны для употребления.

Чтобы избежать отравления, Карл III решил нанять специалиста, который будет проверять грибы на наличие токсинов и ядов. Кроме того, Карл нередко угощает гостей блюдами, приготовленными из собранных им грибов. Поэтому их проверка на безопасность — это необходимая мера.

"Кому-то покажется это безумным, но Карл считает это крайне важным", — заметил инсайдер.

Уточнения

Букинге́мский дворе́ц — официальная лондонская резиденция и административная штаб-квартира британских монархов.



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