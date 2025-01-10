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Елене Блиновской удалось избежать выплаты миллиардного долга перед налоговой

Шоу-бизнес

После долгого отсутствия новостей о "королеве марафонов" Елене Блиновской, которая уже год находится в СИЗО, появилась информация о том, что исполнительное производство о взыскании с неё более 1,1 миллиарда рублей по налогам прекращено.

Елена Блиновская
Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Блиновская

В конце ноября 2024 года было прекращено исполнительное производство по взысканию с Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы. Налоговый юрист Блиновской признался, что не понимает, как это произошло.

Ранее стало известно, что Елену Блиновскую признали банкротом. Это решение было оглашено на очередном судебном заседании. Тогда её долг перед Федеральной налоговой службой составлял около одного миллиарда 168 миллионов рублей.

Чтобы частично погасить задолженность, Елена планировала продать свой дом, стоимость которого составляет 600 миллионов рублей.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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