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Игорь Наджиев раскрыл, кто на советской эстраде не боялся Пугачевой

0:50
Шоу-бизнес

Звезда 90-х 57-летний певец Игорь Наджиев рассказал, кто из советских композиторов мог пойти против воли Аллы Пугачёвой, сообщает Passion. ru.

Раймонд Паулс
Фото: YouTube канал Музыка на советском телевидении by Скриншот видео YouTube канала Музыка на советском телевидении, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раймонд Паулс

Наджиев отметил, что Пугачёва могла отказать композиторам и поэтам, но настаивала на передаче материала своей дочери Кристине Орбакайте.

"Мне уже, мол, не надо, я всё спела. Монополия такая. Другим эти песни не отдавались — авторам запрещала Алла Борисовна это делать. Вот и всё. Одним из немногих, кто не боялся Пугачеву, был Раймонд Паулс", — сказал он.

Наджиев также уверен, что именно Пугачёва подослала бандитов к Валентине Легкоступовой, с которой у них был конфликт из-за репертуара.

Уточнения

О́яр-Ра́ймонд Волдема́рович Па́улс (род. 12 января 1936, Рига) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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