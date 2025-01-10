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Блогер-миллионник Влад А4 улетел из России после прямой линии Путина

0:45
Шоу-бизнес

Влад А4, известный блогер с миллионной аудиторией, покинул Россию после участия в прямой линии с Владимиром Путиным, пишет Газета.Ru.

Влад А4
Фото: YouTube канал @A4a4a4a4 by Скриншот видео YouTube канала @A4a4a4a4, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влад А4

В своём блоге Влад Бумага показал снимок интерьера апартаментов, указав геолокацию — Лос-Анджелес, США. Блогер не стал раскрывать цели поездки в охваченный лесными пожарами город, где с 10 января объявлен комендантский час, а власти обратились за помощью к национальной гвардии Калифорнии для борьбы с пожарами.

19 декабря Влад А4 оказался в центре внимания СМИ, задав вопрос о замедлении работы YouTube в России в эфире прямой линии с Владимиром Путиным.  

Уточнения

Владисла́в Андре́евич (Влад) Бума́га (род. 5 июня 1996, Минск), также известен как Влад А4 и просто A4, — белорусский и российский видеоблогер, певец, создатель и владелец YouTube-каналов.   

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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