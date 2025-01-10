Родственницы Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда

Родственники 86-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной устроили безобразную сцену у здания суда, где рассматривался вопрос раздела авторских прав на произведения её супруга Василия Шукшина, пишет Газета. Ru.

Фото: YouTube канал ЭспаДент - cеть стоматологических клиник by Скриншот видео YouTube канала ЭспаДент - cеть стоматологических клиник, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лидия Федосеева-Шукшина

Артистка прибыла к Таганскому суду с младшей дочерью Ольгой. Её двоюродная сестра Татьяна Федосеева встала на защиту старшей дочери — Марии Шукшиной, обвинив Ольгу в корыстных мотивах.

В пылу скандала Татьяна заявила, что Ольга препятствует ей видеться с сестрой и обвинила её в применении физической силы.

"Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я приехала посмотреть на эту овцу", — на повышенных тонах заявила Федосеева.

Она также призналась, что любит сестру, постоянно находится с ней и представить не могла, что всё дойдёт до таких крайностей.

"Мы не расстаемся. Если нас не бьют по голове, мы всегда рядом. Всё, без комментариев. Я такого в жизни даже предвидеть не могла. Всё, девочки, до свидания. Я люблю свою сестру. Больше меня ничего не волнует", — сказала она.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая Линник сообщала, что в 2019 году Мария попросила мать подписать документ о распоряжении наследием Шукшина. Но в феврале 2024 года Ольга подала на Марию в суд, утверждая, что Лидия Николаевна не понимала, какие документы подписывает.

Уточнения

Ли́дия Никола́евна Федосе́ева-Шукшина́ (род. 25 сентября 1938, Ленинград, СССР) — советская и российская киноактриса; народная артистка РСФСР (1984).



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