Родион Газманов показал новогодние архивные кадры с Олегом Газмановым

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Певец Родион Газманов поделился фото 37-летней давности с отцом на сцене.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman Певцы Олег Газманов и Родион Газманов

Родион Газманов опубликовал цветную фотографию, на которой он запечатлён во время выступления на сцене со знаменитым отцом Олегом Газмановым.

Он призвал подписчиков угадать, какую песню они исполняют с родителем.

"Это, наверное, моё самое первое новогоднее выступление на большую аудиторию. Песню угадаете?" — написал под снимком артист.

Поклонники семьи Газмановых без труда разгадали данную загадку.

"Конечно угадаем с первого раза — это "Люси" в передаче "Песня года" 1988 года"; "Люси", шла после Саруханова "Дорогие мои старики". Всю песню 88 я записывала на кассетник "Электроника", — писали фолловеры под постом Родиона.

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, чем ему не понравился телефестиваль "Песня года-2024".

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



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