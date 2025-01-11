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Юрий Лоза восторженно оценил фильм 2024 года про графа Монте-Кристо

0:59
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза остался под впечатлением от просмотра нового фильма, который представляет собой экранизацию бессмертной классики.

Кинолента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кинолента

Юрий Лоза рассказал, что случайно ему попался франко-итальянский фильм "Граф Монте-Кристо". Певец признался, что "залип" на картине.

Артист поведал, что в детстве роман Александра Дюма произвёл на него неизгладимое впечатление.

"Версия 2024-го года мне понравилась больше всех — хороший подбор актёров, игра без плакатности и перегибов, качественная режиссура и полное раскрытие всех сюжетных линий", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.

Он считает, что французы и итальянцы могут использовать для съёмок фильма исторические части Рима и Парижа, тогда как в Москве для этих целей, по словам певца, придётся выстраивать декорации или задействовать цифровые технологии.

Уточнения

«Граф Мо́нте-Кри́сто» (фр. Le Comte de Monte-Cristo) — приключенческий роман Александра Дюма, написанный им в 1844—1846 годах в соавторстве с Огюстом Маке. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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