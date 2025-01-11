Сын Олега Газманова пожаловался на вопиющий инцидент на своём концерте

Сын Олега Газманова Родион Газманов признался, что чуть не сошёл с ума из-за случая на своём концерте.
Родион Газманов опубликовал фрагмент своего выступления. На кадрах можно заметить бесцеремонного нарушителя порядка.
"Я тут на днях чуть с ума не сошел из-за того, что на сцене ругаться матом не принято (ну, в моих кругах, по крайней мере). Финальная песня концерта, перед сценой толпа, и тут один из охранников площадки решает, что пройти по сцене короче, чем через зал", — написал Родион в социальных сетях.
Сын Олега Газманова объяснил, что пытается с иронией относится к таким возмутительным инцидентам, однако ему эта история представляется сравнимой с тем, что к нему домой пришёл посторонний человек и спокойно закурил на кухне.
Родион напомнил, что в его райдерах есть пункт, запрещающий присутствие на сцене посторонних людей.
Газманов-младший размышляет над тем, как наказать бесцеремонного охранника, который повёл себя непозволительно.
"У меня "разум кипит" до сих пор", — признался исполнитель хита "Люси".
Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала».
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