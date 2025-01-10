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Екатерина Стриженова рассказала о причинах смерти своего необычного питомца

1:09
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась своим горем — умерла её домашняя белка по кличке Коко.

Телеведущая Екатерина Стриженова
Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова рассказала, что не стало её белочки по кличке Коко.

"Закончилась жизнь моего пушистого дружочка, моей маленькой девочки. Ночью случились судороги, сделали укол, но организм не отозвался", — написала в социальных сетях звезда ТВ.

Причиной смерти пушистого питомца, по словам Екатерины, стали травмы, полученные в результате падения. Белка из-за удара ослепла на один глаз. Она отметила, что чудом белочку удалось выкормить и вырастить.

"Моя слепуха все эти три года жила в любви и заботе. Каждое утро и каждый вечер она проводила у меня на руках — только так можно вырастить ручную белку", — объяснила знаменитость.

Стриженова отметила, что Коко была дружелюбным зверьком и общалась со всеми членами семьи. Она отметила, что ей очень грустно расставаться со своей любимицей, которую она пыталась спасти с помощью ветеринаров, когда белка стала отказываться от еды. 

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. .

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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