Алеся Кафельникова показала, как сходила с дочкой на Щелкунчика

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

26-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась кадрами с ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".

Фото: https://www.instagram.com/kafelnikova_a by Инстаграм Алеси Кафельниковой is licensed under public doman Модель Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова опубликовала в "Инстаграме"* фото с четырёхлетней дочкой Киарой на фоне ледовой площадки шоу "Щелкунчик".

"Пришли на шоу "Щелкунчик", — написала под фотографиями модель.

На снимке можно разглядеть очаровательную дочку звезды мировых подиумов. Девочка робко прижалась щекой к матери.

Кафельникова родила дочку в 22-летнем возрасте в браке с супругом Георгием Петришиным.

Ранее своими впечатлениями от ледового шоу "Щелкунчик" поделились певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева. Звёзды пришли на представление со своими детьми.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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