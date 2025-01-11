Алеся Кафельникова показала, как сходила с дочкой на Щелкунчика

26-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась кадрами с ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".
Алеся Кафельникова опубликовала в "Инстаграме"* фото с четырёхлетней дочкой Киарой на фоне ледовой площадки шоу "Щелкунчик".
"Пришли на шоу "Щелкунчик", — написала под фотографиями модель.
На снимке можно разглядеть очаровательную дочку звезды мировых подиумов. Девочка робко прижалась щекой к матери.
Кафельникова родила дочку в 22-летнем возрасте в браке с супругом Георгием Петришиным.
Ранее своими впечатлениями от ледового шоу "Щелкунчик" поделились певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева. Звёзды пришли на представление со своими детьми.
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