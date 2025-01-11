Ксения Бородина рассказала, как прошёл её отдых на Бали с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина поделилась впечатлениями от своего отдыха на Бали.
Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях серию снимков с отдыха в компании жениха Николая Сердюкова. Телеведущая с избранником сильно загорели под солнцем в райском уголке планеты.
Звезда "Дома-2" отметила, что ещё не прикипела к острову Бали всей душой, однако ей понравилась солнечная погода и насыщенные дни на курорте.
Бородина призналась, что её организм не сразу принял островные продукты.
"Ещё долго мой желудок привыкал к еде местной, пришлось даже посидеть на антибиотиках", — написала звезда ТВ.
Ксения порадовалась за своих дочерей, которые отдохнули перед учёбой в школе. Она поведала, что в выходные дни смотрела с наследницами сериалы. Ей удалось отключиться мыслями от работы. Телеведущая выразила надежду на то, что 2025 год будет для неё продуктивным.
Ранее Николай Сердюков пожаловался на обман со стороны экс-супруги.
Ба́ли (балийск. Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана.
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Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.