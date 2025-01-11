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Ксения Бородина рассказала, как прошёл её отдых на Бали с Сердюковым

1:08
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поделилась впечатлениями от своего отдыха на Бали.

Телеведущая Ксения Бородина и Николай Сердюков
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и Николай Сердюков

Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях серию снимков с отдыха в компании жениха Николая Сердюкова. Телеведущая с избранником сильно загорели под солнцем в райском уголке планеты.

Звезда "Дома-2" отметила, что ещё не прикипела к острову Бали всей душой, однако ей понравилась солнечная погода и насыщенные дни на курорте.

Бородина призналась, что её организм не сразу принял островные продукты.

"Ещё долго мой желудок привыкал к еде местной, пришлось даже посидеть на антибиотиках", — написала звезда ТВ.

Ксения порадовалась за своих дочерей, которые отдохнули перед учёбой в школе. Она поведала, что в выходные дни смотрела с наследницами сериалы. Ей удалось отключиться мыслями от работы. Телеведущая выразила надежду на то, что 2025 год будет для неё продуктивным.

Ранее Николай Сердюков пожаловался на обман со стороны экс-супруги.

Уточнения

Ба́ли (балийск. Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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