Продюсер Глеб Матвейчук объяснил, почему мюзиклы угрожают российскому театру

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер, композитор, певец, номинант на национальную премию "Золотой орел" Глеб Матвейчук поделился своим видением российского театра.

Фото: Flickr by Mohammad Jangda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джастин Трюдо выступает в Гуманитарном театре в Хейджи-холле Университета Ватерлоо в марте 2006 года

Сегодня в России можно увидеть много мюзиклов, которые не уступают по качеству бродвейским шоу.

Ранее сообщалось, что известно об актёре Юрии Борисове, который стал номинантом на Золотой глобус.

Матвейчук отметил, что выступает против иностранных франшиз на российской сцене, так как это, по его словам, убивало развитие российского национального театра.

"Зачем использовать какие-то готовые лицензионные проекты, созданные 20-30 лет назад, которые совершенно не влияют на развитие национальной культуры, а где-то даже его тормозят?" — цитирует слова продюсера "Вечерняя Москва".

Он объяснил, что из-за обилия зарубежных мюзиклов страдали российские проекты. Ситуация изменилась из-за политических событий.

После этого, по словам Матвейчука, театры РФ чаще стали обращаться к отечественным сюжетам. В качестве примера он привёл постановку "Хозяйка Медной горы", которая вызвала живой интерес зрителей.

Уточнения

Глеб Али́мович Матвейчу́к (род. 26 июня 1980, Москва) — российский актёр, композитор, продюсер, певец.



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