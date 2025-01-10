Врач оценил шансы Тиграна Кеосаяна на восстановление после клинической смерти

Врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, есть ли у режиссёра Тиграна Кеосаяна шансы на восстановление после клинической смерти и комы.
Жена Тиграна Кеосаяна журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что её супруг впад в кому после перенесённой клинической смерти.
Режиссёр перенёс в 2008 и 2010 году два инфаркта. Медик отметил, что число инфарктов не влияет на способность человеческого организма на восстановление.
Человек, по словам эксперта, в состоянии пережить даже пять инфарктов и вернуться к нормальной жизни при условии, что функции сердца сохранены.
"Всё зависит от того, насколько было поражено сердце в прошлом. К примеру, есть инфаркты, которые провоцируют повреждение всех сердечных стенок, а бывают небольшие инфаркты, которые лишь незначительно сказываются на качестве жизни человека", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".
Кеосаян рассказал, что повреждённые стенки миокарда существенно снижают шансы человека на восстановление.
Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.
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