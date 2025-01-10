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Врач оценил шансы Тиграна Кеосаяна на восстановление после клинической смерти

1:11
Шоу-бизнес

Врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, есть ли у режиссёра Тиграна Кеосаяна шансы на восстановление после клинической смерти и комы.

Режиссёр Тигран Кеосаян
Фото: https://vk.com/piloramatrue by ВК-аккаунт Тиграна Кеосаяна is licensed under public doman
Режиссёр Тигран Кеосаян

Жена Тиграна Кеосаяна журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что её супруг впад в кому после перенесённой клинической смерти.

Режиссёр перенёс в 2008 и 2010 году два инфаркта. Медик отметил, что число инфарктов не влияет на способность человеческого организма на восстановление.

Человек, по словам эксперта, в состоянии пережить даже пять инфарктов и вернуться к нормальной жизни при условии, что функции сердца сохранены.

"Всё зависит от того, насколько было поражено сердце в прошлом. К примеру, есть инфаркты, которые провоцируют повреждение всех сердечных стенок, а бывают небольшие инфаркты, которые лишь незначительно сказываются на качестве жизни человека", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Кеосаян рассказал, что повреждённые стенки миокарда существенно снижают шансы человека на восстановление.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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