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Галкин* показал, как учит дочь Лизу кататься на горных лыжах

1:06
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* рассказал об успехах сына Гарри и дочки Лизы в освоении горных лыж.

Дочь Максима Галкина Лиза Галкина
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Дочь Максима Галкина Лиза Галкина

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** видео, на котором его 11-летняя дочка Лиза ловко катится на лыжах с заснеженного горного склона.

"Лиза едет за своим тренером, быстро учится, дети катались единственный раз пять лет назад перед пандемией, когда были совсем маленькие", — написал под кадрами артист.

Супруг Аллы Пугачёвой на кадрах предупреждал девочку о ждущих её впереди развилках.

Галкин объяснил, что его сын Гарри настолько уверенно уже катается на лыжах, что он не сумел снять на видео мальчика, который передвигался слишком стремительно.

Ребёнок, по словам юмориста, теперь осваивает сноуборд.

Ранее Максим Галкин* пригрозил своим врагам физической расправой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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