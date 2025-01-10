Мама рэпера Тимати забрала внучку и внука и улетела с ними в Париж

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, какую мечту внучки Алисы она исполнила.

Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman Дети рэпера Тимати

Мама рэпера Тимати опубликовала в "Инстаграме"* снимки с внучкой Алисой и внуком Ратмиром. Женщина отправилась с наследниками в столицу Франции Париж.

Симона Юнусова рассказала, что об этом путешествии давно мечтала её внучка Алиса. Девочка, по словам бабушки, получила эту награду за свой усердный труд в 2024 году.

"В этом году Дедушка Мороз исполнил сразу две мечты Алисы, видимо, он видел, как много она работала, прямо как в сказке "Морозко"! Мы прилетели в Париж", — сообщила Юнусова.

Мама Тимати показала детей у окна на фоне красивой европейской архитектуры.

Ранее Симона Юнусова показала, где отметила Новый год с внучкой Алисой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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