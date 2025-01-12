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Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым

1:19
Шоу-бизнес

Станислав Садальский поделился своими впечатлениями от просмотра иностранного фильма "Анора", в котором снялся актёр РФ Юрий Борисов.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Садальский рассказал, что посмотрел фильм "Анора" с участием российского актёра Юрия Борисова. Заслуженный артист РСФСР напомнил, что картина удостоилась золотой пальмовой ветви на Каннском фестивале.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, что именно престижная награда заставила его посмотреть зарубежный фильм дома в низком качестве.

Он обратил внимание на то, что главную героиню играет актриса Майка Мэдисон, известная по фильму "Однажды в Голливуде".

Садальский остался не в восторге от фильма, однако похвалил игру актёров.

"Хронометраж растянут, актёрская игра наших ребят сильная. Фильм искусственный, кукольный, будто снятый понарошку", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Актёр назвал фильм безыдейным. Он предположил, что картина получает награды, так как фильмы-конкуренты оказались ещё слабее.

"В фестивальных играх — одни и те же фамилии, других туда не пускают!" — выразил своё мнение маститый актёр.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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