Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто добавьте в бульон это: простой способ улучшить вкус магазинных пельменей
Тортом в лицо запустили экс-министру финансов ФРГ
Почему важно использовать крем для рук каждый день?
Путин отругал чиновников за ситуацию в Краснодарском крае: какие указы дал президент?
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Российская стюардесса высказала непопулярное мнение о перелётах
Авиакомпании будут перевозить детей в два раза дешевле: когда введут скидки на билеты?
Плохой сюрприз: почему не стоит дарить питомцев на праздники
Поплатилась жизнью за тягу к еде: что случилось с популярной блогершей?

Полина Гагарина повторила фото с дочкой четырёхлетней давности

0:56
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина показала снимки, сделанные на отдыхе с дочкой Мией.

Певица Полина Гагарина с дочкой
Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman
Певица Полина Гагарина с дочкой

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков на фоне лазурного морского побережья.

На фото певица держит на вытянутых руках наследницу. Фотографии артистка делала с периодичностью в несколько лет.

"В любимом отеле сквозь года. 2025, 2022, 2021", — написала под кадрами исполнительница хита "Спектакль окончен".

По снимкам можно проследить как растёт девочка, которой уже исполнилось 7 лет. В 2024 году Мия пошла учиться в первый класс.

Ранее Полина Гагарина показала всю свою семью у новогодней ёлочки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе
Недвижимость
Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Эти тренды пора забыть! Вот что меняется в дизайне интерьера в 2025 году
США признали неспособность помочь Украине поставками оружия
Этот простой тест определит качество незамерзайки
Почему нельзя повторно замораживать курицу: важное предупреждение
Как игрунки используют звуки для обращения к своим сородичам
Основные правила японского образа жизни для поддержания идеальной формы
Регина Тодоренко показала честное фото после долгой борьбы со сколиозом 
Успех России в конфликте с Украиной может обойтись США в $808 млрд к 2029 году
Как подготовиться к идеальному походу с палатками
Астрономы раскрыли тайну мощного радиовсплеска из глубин Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.