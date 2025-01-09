Полина Гагарина повторила фото с дочкой четырёхлетней давности

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина показала снимки, сделанные на отдыхе с дочкой Мией.

Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman Певица Полина Гагарина с дочкой

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков на фоне лазурного морского побережья.

На фото певица держит на вытянутых руках наследницу. Фотографии артистка делала с периодичностью в несколько лет.

"В любимом отеле сквозь года. 2025, 2022, 2021", — написала под кадрами исполнительница хита "Спектакль окончен".

По снимкам можно проследить как растёт девочка, которой уже исполнилось 7 лет. В 2024 году Мия пошла учиться в первый класс.

Ранее Полина Гагарина показала всю свою семью у новогодней ёлочки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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