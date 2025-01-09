Регина Тодоренко показала честное фото после долгой борьбы со сколиозом 

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась результатом выпрямления своей спины, искажённой сколиозом.
Регина Тодоренко опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых демонстрирует свои проблемы со спиной.
С детства Регина страдает тяжёлой формой сколиоза. В подростковом возрасте перед ребёнком стояла перспектива получить инвалидность.
Звезда ТВ признавалась, что всегда стеснялась своего недуга и избегала носить одежду с открытой спиной.
"На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу", — написала под снимками Тодоренко.
Жена певца Влада Топалова объяснила, что долго работала над собой, чтобы минимизировать искривление спины. Болезнь доставляла ей порой невыносимую боль. Врачи даже заявляли, что с таким дефектом она не сможет сама родить ребёнка.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.
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