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Регина Тодоренко показала честное фото после долгой борьбы со сколиозом 

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Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась результатом выпрямления своей спины, искажённой сколиозом.

Телеведущая Регина Тодоренко
Фото: https://t.me/todorenkoregina by Телеграм-канал Регины Тодоренко is licensed under public doman
Телеведущая Регина Тодоренко

Регина Тодоренко опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых демонстрирует свои проблемы со спиной.

С детства Регина страдает тяжёлой формой сколиоза. В подростковом возрасте перед ребёнком стояла перспектива получить инвалидность.

Звезда ТВ признавалась, что всегда стеснялась своего недуга и избегала носить одежду с открытой спиной.

"На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу", — написала под снимками Тодоренко.

Жена певца Влада Топалова объяснила, что долго работала над собой, чтобы минимизировать искривление спины. Болезнь доставляла ей порой невыносимую боль. Врачи даже заявляли, что с таким дефектом она не сможет сама родить ребёнка.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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